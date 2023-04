Torna Meet Music: 4 contest per nuovi talenti, dal vivo, nel centro della città

Follonica (Grosseto). Il programma di Meet Music 2023, in programma come sempre a Follonica il 17 e 18 giugno, al Casello idraulico, nel pieno centro della cittadina maremmana, ha già preso forma.

La manifestazione creata da Luca Guerrieri, ormai arrivata ormai alla settima edizione, non si è mai fermata, neppure durante la pandemia. Ogni anno il format di Meet Music cambia, ma l’obiettivo è lo stesso: far incontrare giovani talenti con artisti, dj e professionisti affermati con chi è all’inizio della sua carriera. E’ uno scambio di energie creative tra i protagonisti della scena di oggi con quelli di domani.

Il programma

Siccome di discussioni e proposte, in pandemia e non solo, probabilmente se ne facevano e se fanno un po’ troppe, nell’estate ’23 Meet Music punta sulla concretezza e sulla musica: dà infatti vita a quattro diversi contest in grado di dare opportunità reali a nuovi talenti, giovani… e non. L’età di chi va sul palco infatti va dai 18 ai 99 anni. Non ci sono limiti. E come ogni anno la partecipazione è totalmente gratuita.

Le candidature

La prima fase dura fino al 30 maggio ’23. E’ infatti questo il termine entro cui ci si può candidare inviando una propria video presentazione al numero +39.371.3340362. La giuria di Meet Music, formata da professionisti come Renato Tanchis (A&R Sony Music) e Pierangelo Mauri (storico editore musicale), selezionerà 3 finalisti per ognuno dei 4 contest. I 12 finalisti si esibiranno poi dal vivo a Follonica il 17 e 18 giugno, al Casello idraulico.

“Abbiamo aperto le iscrizioni da pochi giorni e siamo già sommersi dai demo, che stanno arrivando molto più numerosi rispetto alle scorse edizioni . spiega Luca Guerrieri, nella foto –. La cosa ci fa davvero molto piacere, segno che c’è voglia di musica e che la reputazione di Meet Music come manifestazione nel tempo è cresciuta“.

Ma dove potranno esibirsi i vincitori di Meet Music 2023? Chi vince il contest Latin/Afro House, organizzato in collaborazione con Claps Records, ha la possibilità di esibirsi con la propria musica al Club House, il privé dello storico Tartana di Follonica, una delle più storiche discoteche italiane.

Chi vince il contest rap/trap, in collaborazione con la label Highersound, si esibirà durante una serata ufficiale Highersound, prodotta da Follsonica. Chi invece vince il contest chill out/deep house organizzato con Grey Cat Festival, un evento di riferimento da anni, potrà poi esibirsi durante la manifestazione. Infine, chi vince il contest Pop Dance. in collaborazione con Redbull, si esibirà poi durante un importante evento organizzato dal brand, che tra l’altro è partner di Meet Music da tempo.

Cos’è Meet Music

Il ‘format’ di Meet Music ogni anno cambia, ma il focus in fondo resta lo stesso: la manifestazione è da sempre gratuita e chi da tempo lavora in ambito musicale sul palco, in console o dietro le quinte si mette a disposizione di chi solo oggi si sta affacciando sulla scena musicale. E’ uno scambio reciproco di energie, di know how e di sorrisi che spesso dà via a rapporti personali e di lavoro che si consolidano nel tempo.

Negli anni, tra gli altri, hanno partecipato al Meet Music artisti come Claudio Coccoluto, Benny Benassi, Albertino, Ralf, Tommy Vee, Simon De Jano e Luke Degree (Meduza), Federico Scavo e professionisti come Livia Iacolare (Strategic Partnerships Manager Media di Facebook) e Matteo Fedeli (direttore sezione Musica di Siae).