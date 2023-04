“Once upon a time”: il Magma diventa museo della fiaba

Follonica (Grosseto). Un museo nel museo dove i reperti delle fiabe raccontano la loro storia: il Magma di Follonica dal 15 aprile all’11 maggio ospita “Once upon a time” un progetto di spettacolo e installazione di Emanuela Dall’Aglio ispirato alle fiabe.

Il progetto

Una scienziata, la professoressa Gallina Cicova, gira il mondo, si introduce nelle fiabe, una volta finite, e raccoglie, racconta e illustra i reperti che trova, per poi custodirli in questo insolito museo che si arricchisce ad ogni tappa. È lei, un’instancabile ricercatrice di fiabe, che conduce il pubblico di adulti e bambini in un’esperienza in cui possono toccare e sperimentare in prima persona gli oggetti chiave delle storie, per averne memoria reale quando le fiabe verranno narrate. Sono cimeli, oggetti, tracce e profumi appartenenti ad alcune delle più note fiabe e favole della tradizione; ci sono una scarpa di strega, i sassolini bianchi per non perdersi nel bosco, la mela avvelenata di Biancaneve e molto altro. Le fiabe prendono forma attraverso la grande potenza evocativa degli oggetti ritrovati e catalogati. L’esposizione è un vero e proprio museo in cui la professoressa Gallina Cicova accompagna il pubblico con brevi racconti e inediti esperimenti.

L’inaugurazione

L’inaugurazione di “Once upon a time” al museo Magma si terrà sabato 15 aprile alle 16 con una performance dell’artista Emanuela Dall’Aglio. La visita alla mostra è compresa nel biglietto d’ingresso al Museo Magma: ingresso 5 euro, ridotto 4 euro, ingresso gratuito fino ai 12 anni.

La mostra sarà visitabile dl martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19. Per informazioni: tel. 0566.59027, e-mail frontoffice@magmafollonica.it, sito internet www.magmafollonica.it.