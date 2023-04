Torna “Officina Grey Cat”: tre giorni di musica e un laboratorio al Teatro Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). “Officina Grey Cat”, tre giorni di musica al Teatro Fonderia Leopolda promossi dal Comune di Follonica e organizzati da Music Pool, con la collaborazione della scuola comunale di musica Amf.

La manifestazione

Tre concerti e un laboratorio di approfondimento per scoprire, con i grandi nomi del panorama musicale, le più varie sfumature del jazz, dalle sue tradizioni alle più importanti novità. Con 42 edizioni alle spalle, Grey Cat Festival è sempre più un importante punto di riferimento per la musica. Dopo il successo della scorsa edizione, al tradizionale appuntamento estivo si aggiunge, da giovedì 13 a sabato 15 aprile, un nuovo episodio, una vera e propria “Officina” per dare continuità ad un importante lavoro di promozione della musica dal vivo.

Giovedì 13 aprile, alle 21.30, Stefano Cocco Cantini e Francesco Maccianti presentano per la prima volta a Follonica il loro ultimo lavoro discografico: “Falling Up”. Sul palco del Teatro Fonderia Leopolda, una vera e propria All Stars del jazz toscano. Alla testa, due solisti di gran classe che non hanno certo bisogno di presentazioni e con loro un contrabbasso ed una batteria che, insieme o individualmente, sono quanto di meglio una sezione ritmica possa offrire, non a caso scelti da fuoriclasse come Stefano Bollani, Enrico Rava, Roberto Gatto o Gianluca Petrella: Gabriele Evangelista e Bernardo Guerra.

Venerdì 14 aprile, alle 21.30, “Officina Grey Cat” presenta “Cosmic Renaissance”, la formazione più iconica e il “marchio di fabbrica” di Gianluca Petrella, uno dei musicisti più innovativi della scena musicale italiana e internazionale, tra i più talentuosi e riconoscibili trombonisti al mondo in grado di parlare a generazioni diverse, al pubblico jazz così come ai devoti della club culture. “Universal Language” è il nuovo disco in cui convivono felicemente il jazz più spirituale, l’ispirazione afro-futurista e space-jazz e la sperimentazione elettronica. Un album che è un tuffo nel cuore della musica e dei suoi linguaggi, nella sua storia. Un disco sulla memoria, sulla fedeltà a sé stessi e su come sia complicato fare i conti con ciò che chiamiamo identità.

Sabato 15 aprile, dalle 14.30, alla scuola di musica “B. Bonarelli” è in programma un workshop condotto da due grandi nomi del jazz: Alfredo Golino e Alessandro Galati. Un’occasione unica per interagire con due importanti musicisti, approfondire la loro musica e le tecniche dei rispettivi strumenti.

Alle 18 i due artisti si riuniranno per un concerto inedito, sempre alla scuola di musica, con un terzo gigante del panorama jazzistico italiano, Ares Tavolazzi

Ares Tavolazzi fin dagli anni ’70 lavora come sessionman per numerose etichette discografiche registrando con Francesco Guccini, Paolo Conte, Mina e molti altri. Nel 1974 entra a far parte degli Area e vi rimane fino al 1982. Durante gli anni ’80 si avvicina al jazz. Il batterista Alfredo Golino è napoletano di nascita e di estrazione musicale, attualmente uno dei più affermati batteristi italiani. Ha all’attivo la registrazione di oltre 600 dischi realizzati e prodotti dai più grandi artisti nazionali ed internazionali. Ha collezionato importanti collaborazioni ed è stato editore e coeditore di grandi artisti italiani e non (Mina,Celentano, Renato Zero e molti altri). Alessandro Galati, pianista che vanta un’attività concertistica che lo ha portato sui più importanti palchi italiani e internazionali, è uno dei jazzisti più amati in Italia e all’estero collaborando con artisti del calibro di David Murray, Steve Lacy, Lee Konitz, Steve Grossman e molti altri.

Il programma

Giovedì 13 aprile, ore 21:30

Teatro Fonderia Leopolda, Follonica – Stefano Cocco Cantini e Francesco Maccianti 4tet. Ingresso: 12 euro, biglietto ridotto per soci Arci, studenti, under 25, al costo di10 euro.

Venerdì 14 aprile, ore 21:30

Teatro Fonderia Leopolda, Follonica – Gianluca Petrella – Cosmic Renaissance” Ingresso: 15 euro, biglietto ridotto per soci Arci, studenti, under 25, al costo di 13 euro.

Sabato 15 aprile

Scuola di musica “B. Bonarelli”, Follonica – Ore 14.30 – 17.30 – Workshop con Alfredo Golino e Alessandro Galati, prenotazioni sul sito www.eventimusicpool.it, quota di adesione 10 euro.

Ore 18 – Concerto con Alfredo Golino, Alessandro Galati, Ares Tavolazzi. Ingresso 5 euro. Informazioni e prevendite: tel. 055.240397 – sito www.eventimusicpool.it. Prevendite on line: www.ticketone.it – www.eventimusicpool.it – oooh.events