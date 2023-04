Riapre il Disco Village: il rapper Medy ospite della discoteca a Pasqua

Follonica (Grosseto). È in programma un evento da non perdere: il Disco Village apre i battenti per una notte speciale.

L’ospite

Domenica 9 aprile il djset della discoteca è affidato a Medy, il rapper bolognese che da pochi mesi ha pubblicato il suo primo album “9 chiamate”. Dal suo esordio nel 2020 ad oggi il giovanissimo musicista è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico, collezionando milioni di stream sulle piattaforme musicali online. I suoi brani raccontano la sua vita, spesso difficile. Ma Mehdi El-Marbouh, classe 2001, ha saputo emergere da quel contesto e in pochissimo tempo affermarsi nell’ambiente del rap italiano.

L’album

“9 chiamate” vede collaborazioni d’eccezione, due tra tutte quelle con Capo Plaza e Villabanks. L’astro nascente della musica amata dalle nuove generazioni sarà al Disco Village per far festa con i suoi fan. E le sorprese non finiscono con Medy: anche al Baluba sarà festa con un evento speciale.

L’apertura della discoteca (via Sanzio, Follonica) è alle 23: per informazioni è a disposizione il sito www.discovillage.it