“Follonica Summer Nights”: Madame in concerto al Parco centrale

Follonica (Grosseto). Madame, in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Il bene nel male” e con il suo nuovo album ‘L’amore’, uscito pochi giorni fa, tornerà live la prossima estate nelle principali location all’aperto d’Italia e tra queste anche quella del “Follonica Summer Nights”, dove sarà protagonista il 19 agosto sul palco al Parco centrale (in via Massetana).

Data a cura di Leg – Live Emotion Group.

Le prevendite

Le prevendite apriranno a partire da martedì 11 aprile alle 14.00 su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.

Foto: Savino Comunicazione