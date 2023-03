“Follonica Summer Nights”: Geolier in concerto al Parco Centrale

Follonica (Grosseto). Il 10 agosto Geolier sarà al “Follonica Summer Nights”, al Parco Centrale di Follonica.

Le prevendite saranno aperte oggi, venerdì 31 marzo, dalle 15.00, su Ticketone.

Geolier

Un talento con pochi pari, poliedrico, ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai, ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni.

Geolier farà tappa il 10 agosto al Follonica Summer Nights a Follonica, al Parco Centrale (in via Massetana), a cura di Leg -Live Emotion Group.

Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni – ben 17 dischi di platino e 20 dischi d’oro – e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video.