Musica orientale: il Maram Oriental Ensemble in concerto alla pinacoteca civica

Follonica (Grosseto). Domenica 2 aprile, alle 18, nella pinacoteca civica di piazza del Popolo a Follonica, in occasione della mostra “Il thoub palestinese. Identità in ricamo”, si terrà il concerto del Maram Oriental Ensemble, una band formata da musicisti professionisti.

La band

Maram Oriental Ensemble abbraccia tutta la sponda orientale del Mediterraneo, partendo dalla Tunisia passando per l’Egitto, fermandosi in Palestina, Libano, Siria, Iraq e arrivando fino alla Turchia. Un repertorio vasto ed eterogeneo, che comprende brani folcloristici, canti popolari, musica classica orientale, brani dei più grandi compositori arabi. Un repertorio vario anche nei toni e nello stile, capace di toccare tutte le corde della musica grazie a una selezione di pezzi che spaziano dalle melodie più sofisticate a quelle più spensierate, offrendo quindi sia brani impegnati che ritmi festosi.

La mostra

Ascoltando il concerto si potrà anche visitare la mostra “Il Thoub palestinese: identità in ricamo“, che propone un viaggio nell’arte del ricamo palestinese, nella sua storia e nel suo significato attraverso fotografie, riproduzioni e capi originali. Nel 2021 il ricamo palestinese (tatreez) è stato aggiunto alla lista Unesco dei patrimoni mondiali dell’umanità. Il motivo di questa scelta non è solo la bellezza di questa pratica e i fili di colori e motivi magistralmente cuciti, ma è soprattutto il fatto che l’arte del ricamo palestinese custodisca racconti personali e storici. Ormai è risaputo come la moda possa essere una piattaforma di espressione e comunicazione e così è sempre stato per le vesti delle donne palestinesi.