Torna il Mantovani International Guitar Festival: il programma della manifestazione

Follonica (Grosseto). A Follonica arriva la quattordicesima edizione del Migf – il Mantovani International Guitar Festival, che si svolgerà a dal 21 al 26 marzo, con grandi artisti del panorama internazionale che si esibiranno nei luoghi storici di Follonica, come il Teatro Fonderia Leopolda, la sala Eugenio Allegri e il museo Magma.

Il concorso

Nella prima parte del festival si svolgerà il concorso internazionale, giunto alla sesta edizione, che accoglierà giovani chitarristi classici da tutto il mondo. Importanti maestri del panorama italiano e internazionale presteranno la loro professionalità non solo come concertisti, ma anche come docenti. Sarà dato spazio anche a giovani e talentuosi studenti della chitarra, che saranno protagonisti di alcune delle attività in programma. Ci sarà infine la possibilità di ammirare preziosi strumenti.

La visita guidata

In occasione dei concerti al museo Magma del 22 e 24 marzo il museo organizzerà delle visite guidate che inizieranno alle 20.15 e termineranno nella Sala dei Fantasmi, dove si svolgerà il concerto. Per prenotarsi alla visita guidata telefonare al museo Magma, al numero 0566.59027 Ingresso, con visita guidata, al costo di 5 euro. L’accesso al concerto è gratuito, ma non sarà consentito l’ingresso prima delle ore 21.

Il festival

Il festival nasce nel 2008 per volontà di Fabio Montomoli, chitarrista, concertista, presidente dell’associazione “Live Art”, e di Alessandro Nobili, suo collaboratore, per ricordare degnamente la figura di Alvaro Mantovani, storico didatta e primo musicista follonichese a fare la professione nel campo musicale. Nell’ambito del festival si sono esibiti artisti italiani e internazionali e sono molte le nazioni rappresentate: Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo, Argentina, Messico, Stati Uniti. Accanto ai grandi artisti hanno trovato spazio anche giovani e giovanissimi musicisti di grande talento, che in alcune occasioni si sono esibiti in apertura dei concerti. Dalla decima edizione la manifestazione è stata ampliata in modo significativo, inserendo, accanto ai concerti, altri eventi.

«Il festival Mantovani è ormai un appuntamento tradizionale per la nostra città – commenta l’assessore alle politiche culturali Barbara Catalani – e siamo felici che da alcuni anni questo spazio sia stato dedicato in modo particolare alle giovani promesse musicali: è un valore aggiunto per Follonica. Proprio per allargare al massimo il pubblico del festival abbiamo organizzato molti eventi pomeridiani, così da permettere anche ai ragazzi e alle ragazze di partecipare e entrare in contatto con artisti internazionali. Abbiamo lavorato in modo da coinvolgere al massimo la realtà musicale locale, come la scuola “Pacioli” a indirizzo musicale o la scuola di musica comunale».

Il programma dei concerti

Il festival si aprirà martedì 21 marzo alle 21.15 al Teatro Fonderia Leopolda, nella sala Eugenio Allegri con “El Tango” di Darío Polonara e Carles Pons. Il giorno successivo, mercoledì 22 marzo, alle 21.15 al museo Magma si esibirà “La chitarra virtuosa” di Andrea Curiale, vincitore del MIGc 2022.

Giovedì 23 marzo, alle 21.15 al Teatro Fonderia Leopolda, nella sala Eugenio Allegri si terrà il concerto dei vincitori del Migf 2023, mentre venerdì 24 marzo alle 21.15 al Museo Magma verrà reso omaggio alla canzone napoletana con Ciro Carbone e seguirà “Un’avventura – Fabbri suona Battisti” con Roberto Fabbri.

Sabato 25 marzo, alle 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda, nella sala Eugenio Allegri andrà in scena “Noche de flamenco” con Carlos Oiñana e Miguel Ángel orengo. Domenica 26 marzo, alle 16, al Teatro Fonderia Leopolda, nella sala Eugenio Allegri si terrà il “Concerto ensemble” degli studenti e delle studentesse delle scuole a indirizzo musicale e alle 18 sarà la volta del “Concordis Guitar Quartet”, con Eudoro Grade, Manuel Toucinho, Jorge Pire e Pedro Rufino.

Informazioni: www.fabiomontomoli.com/festivals; https://www.instagram.com/mantovaniguitarfestival/; https://www.facebook.com/Mantovaniguitarfestival