“Torno presto”: il fotografo Masiar Pasquali si racconta al Teatro Fonderia Leopolda

Indice dei contenuti L’incontro

Il fotografo

Follonica (Grosseto). Sabato 18 marzo, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, all’interno del ciclo di incontri #maestranze01 dedicato alla formazione professionale nell’ambito teatrale, salirà sul palco il fotografo Masiar Pasquali.

L’incontro sarà un’occasione unica per conoscere da vicino la professione e il percorso, anche biografico, di un artista visuale, già protagonista a Follonica nel 2017 della mostra “La metà nascosta”.

In “Torno presto“: un’odissea di immagini, storie e musica techno” Masiar Pasquali racconterà i suoi 13 anni di esperienza al Piccolo Teatro di Milano, di cosa voglia dire essere un fotografo di scena, un creativo e un artista visuale. Parlerà di fotografia, progettualità, documentario, immagine coordinata, insieme a storie e aneddoti legati alla collaborazione con due dei più grandi maestri del teatro italiano e internazionale: Bob Wilson e Mario Martone.

L’incontro

L’incontro si terrà con la formula tipica dei Ted talks: contenuti proiettati su grande schermo e speaker in piedi che alternerà racconti a immagini e video. Verranno proiettati numerosi contenuti: fotografie, interviste, registrazioni audio e un breve documentario inedito di 15 minuti su “Odyssey “di Bob Wilson.

#maestranze è un percorso di avvicinamento alle professioni dello spettacolo dal vivo costituito da una serie di appuntamenti gratuiti, aperti a tutti, con alcune professionalità del mondo dello spettacolo, le cosiddette maestranze, appunto.

Il fotografo

Masiar Pasquali nasce nel 1983 da madre iraniana e padre italiano. Cresce a Follonica, in seguito vive e lavora a Milano, Parigi, Londra e New York. Inizia la sua carriera a diciannove anni come assistente e, in seguito, responsabile dell’immagine coordinata del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Dopo il diploma alla Scuola civica “Paolo Grassi”, lavora per cinque anni come tour manager, assistente e direttore di produzione per i più importanti cantautori italiani. A ventisei anni, in uno dei molti tour, scopre la sua passione per la fotografia. Pubblica sui principali quotidiani e magazine italiani e stranieri. È il fotografo ufficiale del Piccolo Teatro di Milano e collabora con varie istituzioni e brand. Attualmente vive e lavora a Milano come fotografo e video-maker.

Nella foto: “Odyssey “di Bob Wilson.