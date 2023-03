“Pinocchio”: lo spettacolo della compagnia “Zaches Teatro” in scena alla Fonderia Leopolda

Follonica. In un teatro di marionette dismesso, un luogo dal sapore incantato, avviene un curioso ribaltamento: anziché essere i pupazzi a impersonare gli esseri viventi, sono gli esseri umani, gli attori, a muoversi come dei burattini. È un “Pinocchio” sui generis quello di Zaches Teatro, che sarà sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica domenica 12 marzo, alle 17. La compagnia residente in teatro propone questo suo lavoro adatto a un pubblico di tutte le età e portato in scena da Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco e Enrica Zampetti, con la regia di Luana Gramegna.

Lo spettacolo

Premiato come “Migliore attrice” e “Miglior scenografia” al 22° International Festival of Children’s Theatre di Subotica, in Serbia, il “Pinocchio” di Zaches Teatro, liberamente ispirato al romanzo “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” di Carlo Collodi e dedicato al maestro Nikolaj Karpov, porta lo spettatore in un mondo liminale, frontiera magica tra sogno e realtà, grazie alla figura enigmatica della Fata-bambola turchina. È proprio la fata, infatti, che si anima, con movimenti plastici e un fare straniato, per raccontare le peripezie di Pinocchio. È lei la narratrice-manipolatrice della storia che, usando costantemente trucchi teatrali, guida il protagonista nelle sue avventure-disavventure iniziatiche. Lo spettacolo ridesta quella forza originale del testo che nel tempo si è edulcorata e perduta, un’atmosfera un po’ polverosa e usurata, ma anche cruda e ironica.

La compagnia

Zaches Teatro è la compagnia residente del Teatro Fonderia Leopolda. Una novità introdotta in questa stagione da Ad Arte Spettacoli, che gestisce la programmazione per conto dell’amministrazione comunale. Specializzata in teatro e danza, Zaches è attiva dal 2007 e gode del sostegno della Regione Toscana. In questi mesi ha dato vita a una serie di progetti collaterali all’attività teatrale, che hanno coinvolto altri istituti culturali della città e molte scuole. E, proprio nell’ambito del lavoro con le scuole, “Pinocchio” sarà riproposto lunedì 13 e martedì 14 marzo in due matinée riservate alle classi III, IV e V delle scuole primarie.

I biglietti

I biglietti per la rassegna “Altri percorsi” del Teatro Fonderia Leopolda, al costo di 12 euro, possono essere acquistati allo Iat, ufficio informazioni turistiche di Follonica, di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19), online sul sito www.leopolda.adarte.18tickets.it o alla biglietteria del teatro, il giorno dello spettacolo.

La stagione teatrale prosegue giovedì 16 marzo con “Così è se vi pare” di Luigi Pirandello, con Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato, e “Feste” di Familie Flöz il 23 aprile. La rassegna “Altri percorsi”, invece, propone venerdì 31 marzo lo spettacolo “Calciniculo” di Babilonia Teatri.

Tutte le informazioni sul sito https://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/.