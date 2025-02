Controlli della Finanza per il Carnevale: sequestrati costumi, maschere, bombolette

Follonica (Grosseto). Proseguono senza sosta le attività di controllo economico del territorio da parte dei militari Guardia di Finanza di Grosseto che, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale, hanno ulteriormente intensificato gli interventi nell’intera provincia.

Le operazioni rientrano nel più ampio dispositivo messo in campo dal Corpo a tutela del settore turistico-balneare, una delle realtà più rilevanti per l’economia locale. In tale contesto la Guardia di Finanza, oltre a proteggere la salute dei consumatori dai rischi che possono derivare dall’utilizzo di prodotti non sicuri, contribuisce a garantire il corretto funzionamento del mercato a tutela degli operatori economici che rispettano le regole.

Questa volta, a finire sotto la lente delle Fiamme Gialle sono state una serie di attività commerciali situate a nord della Maremma grossetana, interessata dal grande afflusso turistico connesso alle celebrazioni del Carnevale di Follonica. In una di queste, in particolare, sono stati individuati pronti per la vendita numerosi articoli legati all’evento, come bombolette spray, maschere, parrucche, accessori e costumi destinati ad essere utilizzati prevalentemente da bambini e adolescenti. Prodotti che, al termine degli accertamenti svolti dai finanzieri, sono risultati essere privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, ovvero di quelle informazioni indispensabili a garantirne sicurezza e genuinità, in particolare quando questi sono utilizzati dai più piccoli.

Il Codice del Consumo stabilisce, infatti, che gli articoli commercializzati sul territorio nazionale debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, ai materiali impiegati, ai metodi di lavorazione e all’eventuale presenza di sostanze in grado di provocare danno al consumatore.

Al fine di evitare la commercializzazione della merce potenzialmente pericolosa, i finanzieri della Compagnia di Follonica hanno sequestrato oltre 1.800 articoli e hanno segnalato il titolare del negozio alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni.

“Le attività, che continueranno nei prossimi giorni in vista degli eventi di chiusura dei festeggiamenti, testimoniano il costante impegno profuso dal Corpo nella tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio – si legge in una nota delle Fiamme Gialle -. I cittadini onesti, le imprese e i professionisti che osservano le leggi possono trovare nella Guardia di Finanza un sicuro e saldo punto di riferimento”.