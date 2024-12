Follonica (Grosseto). Incidente stradale oggi pomeriggio, alle 17.30, in via Leopardi, a Follonica.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e una bici si sono scontrate: nell’urto, è rimasta ferita una donna di 42 anni, trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto da un’ambulanza della Croce Rossa.

Sul posto anche le forze dell’ordine.