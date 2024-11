Controlli a tappeto dei Carabinieri: giovani trovati con la droga, 10 multe ad automobilisti

Grosseto. Un fine settimana ricco di controlli su strada, quello appena trascorso, e che ha visti impegnati i Carabinieri della Compagnia di Follonica sul territorio di competenza, con particolare attenzione al Comune del Golfo e a quello di Scarlino, anche in virtù dell’ancora intensa presenza di giovani nel fine settimana, in orari serali e notturni.

Il dispositivo dei Carabinieri, appartenenti alle Compagnie di Follonica e Grosseto, ha organizzato e svolto numerosi controlli sulla costa, con compiti antidroga, ma anche indirizzati alla sicurezza stradale. Il risultato è stato significativo, sebbene offra uno spaccato su cui certamente riflettere: il motivo sta proprio nei risultati conseguiti.

In sintesi, in poche ore ben quattro giovani, di età compresa tra i venti e i trenta anni, uomini e donne, sono stati trovati in possesso di stupefacenti (hashish e cocaina). Quantità non rilevanti, e pertanto rientrano dal punto di vista giuridico nell’”uso personale”, da cui consegue una segnalazione alla Prefettura di Grosseto in qualità di assuntori di droghe.

Significativi anche i risultati sotto il profilo della sicurezza stradale: circa 10 le contravvenzioni elevate a carico di altrettanti automobilisti in transito sulle strade più frequentate della costa tra Follonica e Scarlino. Le violazioni, quelle solite, indice di guidatori non sempre attenti alla propria e altrui incolumità: uso del cellulare alla guida in primo luogo, ma anche – fattore forse ancora più rischioso e grave – la mancanza di copertura assicurativa per il veicolo, e la guida senza patente.

Su tutti il caso di un giovane, risultato collaboratore di un’associazione proprietaria della macchina alla guida della quale il ragazzo è stato fermato. Tuttavia, il guidatore non aveva un valido titolo di guida per condurre il mezzo. Infine, è risultato che l’uomo non avesse autorizzazione a guidare la vettura, circostanza che era stata in precedenza denunciata alle autorità da parte dei rappresentanti della stessa associazione.