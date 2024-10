Controlli dei Carabinieri nei locali: uomo multato per ubriachezza molesta

Follonica (Grosseto). Un fine settimana di impegno straordinario, quello appena trascorso, per i Carabinieri di Follonica, che nella serate di sabato e domenica si sono dedicati ad attività su strada nelle località più frequentate dei comuni della Città del Golfo e di Gavorrano con l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale e, quindi, sanzionare condotte irregolari da parte di automobilisti.

Con queste premesse, i Carabinieri hanno fermato una donna di nazionalità straniera, che guidava una vettura nonostante fosse sprovvista di patente perché mai conseguita. Per la medesima violazione, la donna era già stata destinataria di una sanzione pari a 5000 euro, comminatale nel 2023. Ciononostante, è stata di nuovo trovata alla guida.

Altri conducenti sono stati sanzionati per condotte di guida irregolari o pericolose, tra cui rientrano anche due vetture sequestrate per mancanza di assicurazione obbligatoria. In tutto, i verbali elevati per contravvenzioni al Codice della strada sono stati circa 20.

Diversi anche gli interventi nei locali e bar, dove alcuni cittadini avevano segnalato schiamazzi: in uno di questi, uno straniero eccessivamente animoso si è visto recapitare una sanzione per ubriachezza molesta.

Un trentenne proveniente dalla provincia di Livorno verrà invece segnalato alla Prefettura competente perché trovato in possesso di hashish, per un quantitativo rientrante nell’uso personale.

In tutto, 20 Carabinieri impegnati (effettivi non solo ai comandi di Follonica e Gavorrano, ma provenienti anche dalle Compagnie di Follonica e Orbetello), che hanno coperto il territorio dei comuni interessati sia sabato che domenica e controllato circa 150 persone e 90 veicoli.

Una modalità, questa, svolta con il coordinamento del Comando provinciale di Grosseto, e che ha già interessato altre aree della provincia nelle settimane passate e si ripeterà in diverse località nel corso della stagione autunnale .