Incendio alle porte della città: chiuse alcune strade, le modifiche al traffico

Aggiornamento ore 19.50: la S.P. 152 vecchia Aurelia è stata riaperta nella direzione Livorno – Grosseto.

Aggiornamento 19.29: incendio ancora in atto, ma sotto controllo, in località Rondelli, che nel suo evolversi ha minacciato un distributore stradale ed un albergo.

Nello specifico, oltre alle squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Follonica e Grosseto e il funzionario tecnico, sono intervenute in rinforzo le squadre di Livorno, di Piombino, l’elicottero Drago 60 del Nucleo Vigili del Fuoco di Cecina e l’elicottero della Regione Toscana.

Follonica (Grosseto). A causa di un incendio in zona Martellino, nel comune di Follonica, la strada S.P. 152 (vecchia Aurelia ) è chiusa dalla rotonda del cimitero (in via Leopardi) alla rotonda del bivio Rondelli. Sono allertati i Vigili del Fuoco, che stanno compiendo le manovre necessarie a bloccare l’incendio.

Sul posto, stanno operando i Vigili del Fuoco e 4 squadre della Vab con 2 autobotti e 2 fuoristrada.

A causa del fumo portato dal vento, si consiglia di tenere le finestre chiuse almeno nelle zone di San Luigi e Corti Nuove, a Follonica.

Per chi proviene da Livorno, l’entrata per Follonica è solo su via Ugo Bassi. Chiusa anche via Giacomo Leopardi, in direzione Aurelia.

Notizia in aggiornamento