Dà fuoco ad un prato nei pressi delle case: donna arrestata dai Carabinieri

Follonica (Grosseto). I Carabinieri del Nucleo operativo di Follonica hanno arrestato una donna del posto, colta nella flagranza di un incendio di vegetazione.

L’evento è accaduto nella serata del 10 agosto, quando i Carabinieri sono intervenuti nell’immediato di una segnalazione di incendio di un’area a verde situata a Follonica, in località Campo Cangino, resa molto secca a causa dell’assenza di piogge in questo periodo estivo.

Ciononostante, non essendosi ancora propagato, l’incendio è stato subito spento grazie al fattivo intervento di alcuni residenti della zona, che si sono dati da fare per estinguere immediatamente le fiamme. L’area interessata dal rogo, del resto, è risultata essere a non più di dieci metri da alcune abitazioni e per questo potenzialmente molto pericoloso.

Contestualmente al fatto, essendo intervenuti in maniera decisamente tempestiva, i Carabinieri hanno subito attivato una ricerca nell’area circostante, nel tentativo di provare ad individuare eventuali responsabili di quel fatto. La ricerca si è rivelata positiva, perché, poco distante dall’area dell’incendio, hanno trovato una donna, che era salita a bordo di una vettura e si stava velocemente allontanando. Alla richiesta di spiegazioni sui motivi per cui si trovasse in quella zona, la donna non ha fornito risposte.

I Carabinieri l’hanno perquisita, trovando elementi incontrovertibili che hanno permesso di collegare la sua presenza alle fiamme pochi minuti prima appiccate: nella vettura, la donna aveva un flacone contenente liquido infiammabile e due accendini.

La donna fermata, da considerarsi presunta innocente fino al definitivo accertamento di responsabilità con sentenza irrevocabile, è stata quindi arrestata.

Le indagini nei suoi confronti proseguono in ordine alla verifica di una sua eventuale responsabilità per ulteriori 5 incendi, accaduti tra luglio e agosto nei territori di Follonica e Scarlino, che per modalità di esecuzione sono apparsi analoghi a quello per cui, in questo caso, si è proceduto nei suoi confronti.