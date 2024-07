Scontro tra una bici e uno scooter in città: tre feriti, due trasportati a Siena

Follonica (Grosseto). Incidente nella notte a Follonica.

Verso mezzanotte e 45, in via Bicocchi, per cause in corso di accertamento uno scooter e una bici si sono scontrati.

Nell’incidente, sono rimaste ferite tre persone: una ragazza di 19 anni e un uomo di 40 anni, entrambi trasportati in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Sina, una ragazza di 20 anni, trasportata in codice 2 al Pronto Soccorso di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Follonica, l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa Follonica 1, l’ambulanza della Misericordia di Roccastrada-Follonica, la Misericordia di Castiglione della Pescaia-Punta Ala, l’elisoccoso Pegaso 2.