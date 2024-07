Incendiati sette cassonetti in città: Sei Toscana sporge denuncia

Follonica (Grosseto). Nella notte fra sabato 29 e domenica 30 giugno, ignoti hanno incendiato alcuni cassonetti per la raccolta differenziata a Follonica. Nello specifico, sono stati dati alle fiamme sette contenitori situati in via Buonarroti, viale Europa, via Gorizia, via Lamarmora e nella zona dell’ex Ilva.

A seguito di questo deprecabile atto vandalico, che ha causato notevoli danni ambientali e, soprattutto, economici a danno dell’intera collettività, Sei Toscana ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Grosseto. Qualora vengano individuati i responsabili, la società intraprenderà tutte le azioni possibili a garanzia e tutela del patrimonio.

Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, gli operatori di Sei Toscana stanno provvedendo alla rimozione dei contenitori danneggiati e alla loro sostituzione, così da permettere ai residenti delle zone interessate di effettuare senza problemi il conferimento differenziato dei propri rifiuti.

Sei Toscana ringrazia i Vigili del fuoco e tutte le autorità competenti per il tempestivo intervento che ha consentito di impedire alle fiamme di danneggiare altri contenitori di raccolta o beni privati.