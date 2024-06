Piccolo incendio in discoteca: fiamme domate in pochi minuti

Follonica (Grosseto). Domenica 30 giugno, intorno alle una e trenta, nel portare una bottiglia ad un tavolo del Baluba (discoteca in via Sanzio a Follonica), una scintilla della decorazione con cui vengono servite le bollicine è finita inavvertitamente sulla copertura della capanna. È stato subito allertato il personale addetto ai tavoli, che a sua volta ha fatto intervenire la squadra interna della sicurezza e i vigili del fuoco presenti sempre all’interno della discoteca. La situazione è stata arginata in pochi minuti ed è stata immediatamente messa in sicurezza l’area anche sul fronte elettrico.

«Vogliamo ringraziare i vigili del fuoco, le forze dell’ordine presenti e il nostro personale interno – spiega il direttore della discoteca, Claudio Coppola –: l’intervento è stato talmente immediato che molti ospiti neppure si sono accorti di quanto successo. La nostra attenzione verso la sicurezza e l’incolumità di chi frequenta il Disco Village e il Baluba è sempre altissima, abbiamo delle procedure interne che ci assicurano la tempestività in caso di necessità e poi, fondamentale, abbiamo sempre il supporto delle forze dell’ordine, del personale sanitario e dei vigili del fuoco che sono con noi ogni sera e che ringraziamo per il grande impegno. L’episodio è durato pochi minuti, è stato subito domato il principio d’incendio e così la serata è proseguita senza nessun intoppo».