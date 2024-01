Lesioni personali e rapina nei pressi di una discoteca: non potranno tornare in città per 3 anni

Grosseto. Il Questore di Grosseto ha emesso due provvedimenti di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Follonica per tre anni ed un divieto di accesso aree urbane per un anno uno nei pressi dei locali pubblici del comune di Follonica nei confronti di tre persone denunciate per il reato di lesioni personali aggravate e rapina avvenute nei pressi di una discoteca.

Le indagini

Sulla base di un’approfondita istruttoria della Divisione anticrimine della Questura di Grosseto, condotta attraverso una puntuale ricostruzione di tutti i fatti accaduti ed in relazione ai reati commessi, è stato emesso il provvedimento del foglio di via, che comporta il divieto di potersi recare nel comune in cui è stato commesso il reato per il periodo di tre anni, ritenendo sussistenti a carico dei destinatari elementi di pericolosità sociale e non essendosi evidenziato alcun legame degli stessi di tipo lavorativo né di residenza, o familiare con il comune di Follonica.

L’emanazione delle misure di prevenzione personali del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno da parte del Questore rientra nel più ampio concetto della cosiddetta Polizia di sicurezza, cioè quella branca dell’attività di Polizia amministrativa che la legge connette all’Autorità di pubblica sicurezza, diretta a prevenire atti o attività contrastanti con l’ordinamento giuridico oppure in grado di infrangere l’ordinata e sicura convivenza civile.

Dall’inizio dell’anno, il Questore di Grosseto ha emesso 79 provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nei comuni della provincia di Grosseto.

Inoltre, con il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane D.Ac.Ur., il Questore di Grosseto ha disposto il divieto per un anno di accedere e stazionare nei pressi degli esercizi commerciali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di intrattenimento musicale e danzante, situati nel comune di Follonica.

Se non rispetta il provvedimento di divieto, il destinatario di tale provvedimento rischia una condanna da 1 a 3 anni di reclusione, oltre ad una multa da un minimo di 10mila ad un massimo di 24mila euro.

Il divieto di accesso alle aree urbane trae origine nel 2017 allorquando sono state introdotte due misure di prevenzione, in materia di sicurezza delle città volte alla tutela della sicurezza di determinati luoghi, e in particolare locali pubblici o aperti al pubblico, ed esercizi pubblici, tali misure di prevenzione sono state poi oggetto di incisive modifiche ad opera del Decreto Legge n. 130 del 2020.

Com’è noto, tali ultime novità normative sono intervenute a seguito di un tragico episodio di cosiddetta “movida violenta”, che ha destato particolare allarme nell’opinione pubblica.

Il riferimento è all’omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro (Roma) nella notte del 6 settembre 2020.

I provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, di competenza esclusiva del Questore, in quanto Autorità Provinciale di pubblica sicurezza, sono misure di prevenzione personali, che si prefiggono lo scopo di prevenire il reiterarsi di comportamenti violenti e di particolare allarme sociale.

L’applicazione di tali misure rientra tra le numerose attività poste in essere dalla Questura, per la tutela e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Provincia.

Dall’inizio dell’anno, il Questore di Grosseto ha emesso 19 provvedimenti di D.Ac.Ur. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane).