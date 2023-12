Follonica (Grosseto). Incidente questa mattina, intorno alle 7.10, a Follonica.

Per cause in corso di accertamento, una donna di 59 anni è stata investita da un veicolo in via Massetana.

La donna è stata trasportata in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Grosseto da un’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Follonica.

Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine.