Aggredì un giovane in un locale: individuato e fermato dai Carabinieri

Grosseto. Diversi i controlli dei Carabinieri volti alla sicurezza stradale: nel corso di uno dei tanti posti di blocco fatti lungo le principali vie di collegamento tra i comuni della zona nord della provincia di Grosseto, i militari sono stati attirati da una persona che aveva effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio, continuando anche ad utilizzare il telefono cellulare.

Dopo avergli intimato l’alt, i Carabinieri hanno proceduto alle rituali contestazioni per le violazioni al Codice della Strada, con la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. La vicenda però non era terminata, perchè, mentre formalizzavano le varie contestazioni all’autista, i Carabinieri si sono accorti che l’uomo aveva in macchina, appoggiato sul tappetino del lato passeggero, un pericoloso machete. Oltre al sequestro dell’oggetto, l’uomo dovrà rispondere del porto abusivo di quell’arma bianca.

Anche sul fronte dell’abuso di alcol, i Carabinieri hanno avuto un gran da fare. Due persone coinvolte in due incidenti stradali diversi sono infatti risultate positive all’etilometro. Stesso esito ha avuto il controllo di un’altra persona, che, alla guida della propria vettura, aveva fatto percepire ai militari un abuso di alcool evidente: come previsto, l’uomo, al pari degli altri due, è risultato poi positivo all’alcol test.

Ultimo risultato è stato ottenuto invece con il rintraccio di un giovane destinatario di un “Daspo Willy”. Il giovane, a seguito di accertamenti dei Carabinieri di Follonica, era stato individuato quale responsabile di una violenta aggressione ai danni di un giovane. I fatti erano accaduti a dicembre 2021 all’interno di un locale di Follonica. Sulla base della proposta avanzata dalla Compagnia locale, la Questura aveva successivamente istruito ed emesso il provvedimento, che comporta per il destinatario il divieto di accedere per due anni in locali pubblici e di intrattenimento.