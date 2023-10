Controlli dei Carabinieri: sequestrata droga, scoperta pianta di marijuana e ritrovato Suv rubato

Follonica (Grosseto). I Carabinieri di Follonica hanno messo in atto in questi giorni una serie di controlli straordinari, con lo scopo di prevenire e, se necessario, contrastare lo spaccio di stupefacenti e garantire così un tranquillo weekend ai residenti e turisti che, viste le giornate favorevoli, sono arrivati numerosi nella città del Golfo.

I posti di blocco

Diversi posti di blocco sono stati effettuati sulle arterie principali ed in prossimità delle aree boschive, note per essere potenziali luoghi di spaccio. Durante uno di questi posti di blocco, i militari dell’Arma hanno intimato l’alt ad un veicolo il cui conducente, alla vista della pattuglia, aveva deciso di disfarsi di un involucro risultato poi contenere una modica quantità di cocaina; alla stessa persona è stata trovata anche una dose di hashish ed un coltello, per cui i Carabinieri hanno proceduto di conseguenza, soprattutto con la segnalazione in Prefettura quale assuntore di droghe.

Altri due giovani, nel corso dei controlli, sono stati trovati in possesso di droga detenuta per uso personale ed anche in questo caso si è trattato di hashish e cocaina. Anche per loro è seguita la segnalazione all’autorità di Governo.

Nel corso di una pattuglia, i Carabinieri hanno invece trovato una pianta di marijuana alta 130 centimetri e 13 grammi di foglie essiccate della stessa pianta, il tutto attribuito a due donne.

L’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri ha fortemente interessato anche le aree periferiche: è infatti in un parcheggio secondario che i militari hanno rinvenuto un Suv di alta gamma, che era stato rubato durante la notte da un’autocarrozzeria in provincia di Livorno. La vettura era parcheggiata in una strada isolata, quasi a nasconderla da occhi indiscreti. Proprio questo ha insospettito gli uomini dell’Arma, che hanno così effettuato un controllo, constatando che era regolarmente chiuso a chiave. Qualche accertamento prima di scoprire che quel mezzo era stato rubato nel corso della notte.

Una volta aperto l’abitacolo, i militari hanno rinvenuto all’interno alcuni attrezzi da scasso e due estintori, molto probabilmente da utilizzare per mettere a segno un colpo importante.

Terminati gli accertamenti, l’auto è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, che hanno voluto ringraziare i militari per la loro prontezza.