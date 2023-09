Travolto da un autobus: muore uomo di 46 anni

Follonica (Grosseto). Tragedia a Follonica.

Questo pomeriggio, poco dopo le 19.30. in via Leopardi, un uomo di 46 anni è morto dopo essere stato travolto da un autobus, di fronte al distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Richiamata dalle grida di un passante, la squadra smontante dei pompieri si è recata all’esterno della sede, dove ha constatato che, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Follonica intervenuti sul posto, un pullman aveva investito un uomo in sella alla propria bici.

Immediati i soccorsi con la verifica dei parametri vitali e tecniche di primo soccorso sanitario da parte dei Vigili del Fuoco, in attesa del personale medico del 118 che, in pochi minuti, si è recato sul posto.

I sanitari del 118 hanno praticato tutte le manovre di rianimazione del caso, ma, a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto, il lavoro congiunto non ha permesso di salvare la vita del ciclista, che purtroppo è deceduto.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute l’automedica di Follonica e l’ambulanza della Croce Rossa di Gavorrano. Atttivato anche l’elisoccorso Pegaso 3.