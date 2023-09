Follonica (Grosseto). Incidente lungo la strada statale 439, a Follonica.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate: un 44enne è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Follonica, l’ambulanza della Misericordia di Roccastrada Follonica e la Polizia municipale.