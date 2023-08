Sorpreso dai Carabinieri mentre ruba una bici: denunciato

Follonica (Grosseto). In questi giorni di grande flusso turistico, gli uomini della Compagnia Carabinieri di Follonica, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando provinciale di Grosseto, stanno intensificando i controlli sulle strade anche per la prevenzione dei furti.

Numerose, infatti, sono anche le segnalazioni relative ai furti di biciclette. Solo nella giornata di ieri i Carabinieri hanno rinvenuto e riconsegnato ai legittimi proprietari una mountain bike ed un motociclo, ricercati da giorni poiché rubati proprio dal centro di Follonica, senza contare quelle che sono state trovate e riconsegnate nel corso di tutta l’estate.

L’invito dei militari, quindi, è quello di assicurare le bici lasciate incustodite con catene e lucchetti non facilmente forzabili e di denunciarne sempre il furto, fornendo nella denuncia una dettagliata descrizione dell’oggetto rubato, ancor meglio se corredato da foto.

Il furto

Sempre nei giorni scorsi, nell’ambito delle suddette operazioni, i Carabinieri hanno denunciato un uomo trovato in possesso di una bici appena rubata in via delle Collacchie. L’uomo era stato notato poco prima mentre manometteva proprio il lucchetto di chiusura ed era poi stato bloccato dai Carabinieri.

La bici (nella foto) è stata successivamente sequestrata, ma i militari fanno sapere di essere ancora alla ricerca del legittimo proprietario, che dovrà presentarsi in caserma per formalizzare l’atto di denuncia.