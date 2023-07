Atto vandalico allo skatepark: “Cestini buttati a terra, bottiglie spaccate, ghiaino sulla pista”

Follonica (Grosseto). “La stagione è iniziata. Visti gli impegni lavorativi di tutti gli istruttori ed in accordo con i genitori, abbiamo deciso di fermare l’attività della Asd Balance per riprendere a settembre”.

A dichiararlo, in una lettera inviata alla nostra redazione, è Maciej Vella, presidente della Asd Balance di skateboard di Follonica.

“Purtroppo, però, da qualche settimana, sempre per l’inizio della stagione, sono iniziate le notizie di raid di finestrini spaccati in varie zone del Golfo, raid agli stabilimenti balneari, alle attrazioni turistiche in mare e purtroppo a queste ora si aggiunge anche lo skatepark comunale – continua Vella -. Ieri sera Pietro, uno dei nostri istruttori, skater locale e soprattutto il ragazzo che ha avviato la raccolta firme per la creazione dello spazio adibito allo skateboard, mi ha mandato un video e un messaggio audio, sempre di ieri mattina, che mi informava della situazione di un genitore preoccupato”.

“La situazione è tragica e rende impraticabile la zona, con cestini buttati per terra, il ghiaino, che più volte abbiamo spazzato prima delle lezioni, ormai ovunque e bottiglie di birra spaccate. La volontà di fare un danno allo skatepark è palese e la causa è una e una soltanto, la totale mancanza di rispetto – sottolinea Vella -. Mancanza di rispetto per gli altri, per lo sport, per la città e per i suoi spazi. Ho letto in questi giorni decine di commenti legati ai vari fatti successi con tante proposte, soluzioni, critiche e strumentalizzazioni; la verità è che non ho una soluzione al problema generale che sta attanagliando i comuni, ma sono certo che la causa è la totale assenza di educazione al rispetto e che questa, così come è stato per me, per i miei coetanei e per tanti ragazzi più giovani di me che reputo maturi, è dovuta solo e soltanto dall’educazione impartita dai genitori”.

“Chiedo quindi pubblicamente, viste le condizioni in cui versa lo skatepark, all’amministrazione comunale e ad i suoi uffici, di intervenire per rimuovere il ghiaino così che situazioni come quella che stiamo vivendo non possano più ripetersi. I cestini possono essere rialzati, ma non sarà certo una spazzata a rimuovere i sassi che ora si trovano su tutta la superficie. Chiedo questo non solo a nome dell’associazione che rappresento, ma anche di tutti quei potenziali utenti che desistono vedendo lo stato in cui versa uno spazio bello per la città, ma che la totale mancanza di rispetto di alcuni individui ha ridotto in queste condizioni – termina Vella -. Pubblicato questo messaggio mi recherò al comando dei Carabinieri di Follonica per segnalare l’accaduto”.