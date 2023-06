Incidente in città: scontro tra due auto, donna trasportata a Siena con l’elisoccorso

Follonica (Grosseto). Incidente oggi pomeriggio, intorno ale 16.50, in via Litoranea, a Follonica.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Una donna di 67 anni è stata trasportata in codice 1 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Massa Marittima; un’altra donna, di 38 anni, è stata trasportata in codice 2 con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto l’automedica di Follonica, la Croce Rossa Gavorrano e la Croce Rossa Follonica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.