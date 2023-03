Bomba a mano della seconda Guerra mondiale ritrovata dai Carabinieri

Follonica (Grosseto). Ancora una volta, i Carabinieri della Stazione di Follonica sono intervenuti per il rinvenimento di una bomba a mano, risalente al secondo conflitto mondiale. Si tratta di una bomba modello “MKII” di fabbricazione americana, risalente al secondo conflitto mondiale, conosciuta come bomba “ad ananas”, proprio per la somiglianza al frutto esotico. L’ordigno – ancora efficiente nonostante gli anni trascorsi – si trovava in una zona boschiva del comune di Follonica, nei pressi della località Valle Onesta.

Il brillamento

Dopo la segnalazione, gli uomini dell’Arma hanno delimitato e messo in sicurezza l’area, disponendo un controllo del punto ed attivando, come di consueto, il previsto piano di bonifica con la Prefettura di Grosseto, conclusosi oggi con il brillamento dell’ordigno da parte dei militari del 2° Reggimento del Genio Pontieri di Piacenza.

L’area in questione non è nuova a ritrovamenti di questo tipo, tanto che il 23 luglio scorso, a Scarlino, nella località nota come Fosso Soline, 19 granate della stessa specie vennero rinvenute dai Carabinieri e poi fatte brillare.