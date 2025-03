“Piazze d’Europa” fa 13: oltre cento stand protagonisti dell’edizione 2025

Follonica (Grosseto). A Follonica la primavera parte con gusto.

Dal 21 al 23 marzo, infatti, torna “Piazze d’Europa” – il Mercato europeo targato Fiva – Federazione italiana venditori ambulanti, Confcommercio Grosseto e Comune di Follonica. La prestigiosa e variegatissima mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianali provenienti da numerosi Paesi europei (e non solo), oltre che da svariate regioni italiane, in questo 2025 festeggia la sua tredicesima edizione.

Gli stand

Come sempre gli stand, per un totale di circa cento operatori partecipanti, troveranno spazio tra viale Italia, piazza XXV Aprile e piazza a Mare, rimanendo sempre aperti dalle 10 alle 24 di venerdì, sabato e domenica.

Tante le conferme, alcune delle quali presenze abituali nella tappa di Follonica. Solo qualche esempio: la gastronomia tipica sarda, quella brasiliana, e quella messicana; la paella spagnola; i biscotti dalla Bretagna. C’è il tè dalla Francia, unitamente a spezie e a infusi. Ci sono pure il miele delle valli alpine; le specialità al pistacchio di Bronte; i foulard di bamboo e lo speck austriaco e molti altri stand che nel corso delle tredici edizioni hanno affezionato i visitatori.

Ma i riflettori saranno puntati soprattutto sui “nuovi arrivi”, alcuni dei quali novità assolute anche per il circuito Fiva-Confcommercio. Parliamo, ad esempio, delle empanadas argentine, uno stand fresco fresco realizzato da Diego e Juan, e del debutto – questo sì assoluto – della gastronomia balcanica da una parte e dei latticini pugliesi dall’altra. Prima presenza anche per gli infusi di erbe delle montagne piemontesi. E per chiudere, un gradito ritorno: la nostra cara, intramontabile, pasta italiana, presente prima del Covid e ora tornata in tutta la sua magnificenza.

Infine, un occhio sempre attento all’ambiente. “Piazze d’Europa” si conferma un evento all’insegna della sostenibilità: anche nel 2025 ha ottenuto l’attestazione EcoAction, rilasciata da Legambiente Onlus come evento a basso impatto ambientale. La fornitura di energia elettrica proviene da fonti 100% rinnovabili e in tutta la fiera, grazie alla collaborazione con Sei Toscana, sono tantissimi i presidi ambientali per la raccolta differenziata.

Non mancherà un pensiero ed un sostegno pratico per chi vive il dramma della guerra. Rinnovato il supporto della Fiva all’associazione “Uniti per l’Ucraina”, che troverà posto in piazza XXV aprile.

“Siamo lieti che i Mercati europei promossi da Fiva Confcommercio rafforzino di anno in anno la loro presenza a Follonica con l’appuntamento di ‘Piazze d’Europa’ – dichiarano Giulio Gennari e Stefania Fasano, rispettivamente presidente e vicedirettore di Confcommercio Grosseto –. Il fatto che per ‘Piazze d’Europa’ tutti gli espositori internazionali, anche quelli che vengono da più lontano, confermino la loro presenza con molti mesi di anticipo sta a dimostrare come Follonica si confermi città dal forte richiamo turistico e dalla grande e calda accoglienza. Caratteristiche figlie di un sistema di ospitalità ben strutturato e riconosciuto a livello nazionale. Sottolineiamo, infine, come la qualità della manifestazione continui a crescere anno dopo anno, offrendo ai visitatori un’esperienza sempre più ricca e variegata. Un grazie sentito va alla nuova Giunta comunale per aver confermato l’evento ‘Piazze d’Europa’, avendone riconosciuto il valore per l’economia locale e per il tessuto commerciale della città”.

“Nonostante come Federazione stiamo attraversando un momento molto impegnativo per l’incessante confronto con il Governo riguardo l’approvazione delle linee guida per i nuovi bandi di concessione di aree pubbliche, anche quest’anno non abbiamo lasciato nulla al caso nell’organizzazione dei Mercati europei e di ‘Piazze d’Europa’ in particolare – afferma Agostino Ottaviani, presidente di Fiva-Confcommercio Grosseto –. Grazie al lavoro di tutti, e in particolare dell’organizzatore centrale, Federico Zelli che ringrazio, Follonica è ormai diventata una tappa irrinunciabile tanto per gli operatori locali, quanto, appunto, per la stessa Fiva. Grazie alla splendida location, fronte mare, e all’accoglienza di tutti i follonichesi, ‘Piazze d’Europa’ è uno dei fiori all’occhiello dei Mercati europei, partiti la scorso fine settimana a Foligno e che si chiuderanno in Liguria alla metà di giugno. Invito tutti gli operatori ambulanti che ancora non sono iscritti a Fiva-Confcommercio a farlo il prima possibile attraverso l’Ascom di Grosseto, così da entrare in una grande famiglia di colleghi con i quali condividere opportunità e best-practices”.

“‘Piazze d’Europa’ ha un fascino particolare perché non delude mai le aspettative, è una certezza, ma porta sempre con sé delle novità che lasciano tutti a bocca aperta – spiega il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani -. C’è poi da dire che la collaborazione con Confcommercio, in questo caso con Fiva, è sempre estremamente proficua e attenta alle esigenze del territorio e della città di Follonica, quindi è un piacere per noi riconfermare l’appuntamento, senza dubbio uno dei più attesi nel Golfo. Invitiamo quindi i cittadini e i visitatori a partecipare all’iniziativa e a scoprire l’offerta del Mercato europeo di quest’anno. Sarà anche l’occasione per stare all’aria aperta e vivere Follonica in uno dei suoi momenti magici”.

Cosa sono i Mercati europei di Fiva

I Mercati europei di Fiva Confcommercio nascono nel 2001, sulla scia delle positive esperienze maturate in altri Paesi comunitari. A cercare una definizione semplice, si può dire che i Mercati europei sono delle mostre-mercato dei venditori su aree pubbliche provenienti dai Paesi dell’Unione Europea. In realtà i Mercati europei di Fiva Confcommercio sono molto di più, perché hanno un valore aggiunto che le consuete iniziative di piazza non riescono ad assicurare. Il loro punto di forza, infatti, è il contributo operativo che offre l’intero mondo del commercio: un Mercato europeo prende forma grazie alla cooperazione della Federazione nazionale e delle associazioni territoriali del commercio ambulante, delle Camere di commercio, degli Enti locali quali Comuni o Regioni, dell’Ueca (Unione europea del commercio ambulante). È grazie a questa capacità di “fare sistema” che i Mercati europei arrivano sulle maggiori piazze nazionali, che per un intero week-end diventano internazionali.

L’idea che anima questi eventi è far incontrare gli operatori italiani e i loro omologhi europei con il consumo italiano. In percentuale, nei Mercati europei, i banchi di provenienza estera costituiscono il 70%, mentre i rappresentanti delle specificità regionali italiane il rimanente 30%. Sotto il profilo merceologico, l’organizzazione ha sempre posto particolare attenzione nell’equilibrio tra banchi alimentari e settore non alimentare, fissando anche un limite per la partecipazione delle cosiddette aziende di “street food”, che continuano a far da traino all’evento, ma senza prenderne il sopravvento: in cifre, un 40% di banchi di alimentari si affianca ad un 40% del settore non alimentare, mentre il restante 20% è costituito da operatori che effettuano somministrazione.

È grazie a questa varietà che il Mercato europeo si realizza in un caleidoscopio di forme, profumi, sapori che ricordano le atmosfere europee, nella loro diversità ma anche nella loro somiglianza, contribuendo attivamente anche al processo di integrazione, e che rende i Mercati Europei un evento atteso dai visitatori, dagli operatori stranieri, ma anche dagli esercenti in sede fissa e dagli operatori del turismo.

Gli espositori a Follonica

Gli espositori locali sono:

Gennaro Delli Paolo, oggetteria;

Rita Ferrini;

Fratelli Pellizzi;

Filippo Incontrada, piccolo artigianato in cuoio;

Gianni Petrone;

Massimo Puterio.

Informazioni: