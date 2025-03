“Caffè Alzheimer”: ecco lo spazio per il benessere di anziani con demenza e delle loro famiglie

Follonica (Grosseto). Un luogo dedicato alle persone con disturbi di memoria o deterioramento cognitivo e ai loro caregivers, dove ci si incontra, si fanno attività e si condivide la propria esperienza. E’ il Caffè Alzheimer di Follonica.

Oggi è stato inaugurato il nuovo anno del progetto, finanziato dal Comune di Follonica e organizzato dalla cooperativa sociale Nomos nei locali dell’Auser “I Tre Saggi” a Follonica, alla presenza del sindaco Matteo Buoncristiani e dell’assessore al sociale Eleonora Goti, del Comune di Follonica, e della vicepresidente di Nomos, Gaia Guidotti.

Nel Caffè Alzheimer gli anziani, sempre accompagnati da un caregiver, seguono attività di carattere ludico-ricreativo (occupazionali, manuali, musica e altro), che favoriscono le relazioni sociali, le capacità cognitive e il benessere psicofisico. Per i familiari vengono organizzati degli incontri dedicati insieme a professionisti che possono fornire consigli e strategie per la gestione domiciliare della malattia.

All’interno del Caffè Alzheimer è presente uno psicologo che svolge un ruolo di orientamento per i caregiver in merito ai servizi territoriali e a come muoversi rispetto alle varie fasi di malattia.

“I ‘Caffè Alzheimer’ nascono nel 1997 da un’idea del medico olandese Bère Miesen – afferma l’assessore Goti – e si concretizzano in uno spazio accogliente, stimolante e di socializzazione dedicato alle persone che vivono la demenza ed ai familiari che si occupano di loro. Pertanto questa amministrazione è lieta di promuovere e favorire iniziative e progetti di questa portata, in quanto di fondamentale importanza per il benessere dei nostri concittadini”.

Il servizio, gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono accedere, si svolge ogni secondo mercoledì del mese dalle 10.30 alle 12.30 nei locali messi a disposizione dall’Auser.

“Lo scorso anno il progetto ha visto la partecipazione di diverse famiglie del territorio follonichese e dei comuni limitrofi, creando uno spazio di socializzazione e di confronto in un ambiente piacevole e stimolante – spiega Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos -. Il ‘Caffè Alzheimer’ è un luogo accogliente e stimolante: proponiamo un incontro al mese durante il quale vengono proposte attività il più possibile stimolanti e coinvolgenti per le persone che vivono la demenza ed incontri informativi con professionisti ed esperti per i loro caregiver, oltre a momenti di scambio e socializzazione”.

Il servizio, gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono accedere, si svolge ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 10.30 alle ore 12.30 nei locali messi a disposizione dall’Auser.