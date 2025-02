Depuratore, Marrini: “Bene impegno di AdF, la priorità è combattere i cattivi odori”

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica – fin dall’inizio del mandato della Giunta Buoncristiani – sta tenendo sotto controllo la questione della depurazione delle acque e delle maleodoranze, con particolare attenzione alla struttura di Campo Cangino. L’obiettivo è fare in modo che l’argomento non sia sottovalutato e sia inserito tra le priorità, come assicura il gestore.

“A tal proposito accogliamo positivamente gli impegni presi pubblicamente sul depuratore da Acquedotto del Fiora, che, nei giorni scorsi, ha fatto una lista di questioni che sta portando avanti. Oltre agli adempimenti amministrativi, apprendiamo che si stanno concludendo i lavori per il potenziamento dell’attuale sistema di trattamento delle emissioni a servizio del locale centrifughe e della sezione di digestione aerobica dei fanghi, argomento particolarmente importante per l’amministrazione comunale. Così come sono in fase conclusiva gli interventi che interessano la sezione acque”, dichiara il consigliere comunale delegato Sandro Marrini.

“L’amministrazione comunale, proprio come avvenuto su altre questioni, quali gli allagamenti dei sottopassaggi e della zona industriale, per cui finalmente, dopo anni di attese, ci sono progetti e interventi pronti ad essere attuati – termina Marrini -, mantiene alta l’attenzione, sapendo che le criticità legate ai cattivi odori aumentano con l’avvicinarsi della primavera”.