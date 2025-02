Atto vandalico alla bacheca del centro antiviolenza, le donne della Cgil: “Atto ignobile”

Follonica (Grosseto). I coordinamenti donne dello Spi e della Cgil esprimono la propria profonda solidarietà all’associazione Olympia De Gouges, che nei giorni scorsi a Follonica ha subito il danneggiamento e lo sfregio della propria bacheca informativa.

«Cara Sabrina – scrivono rivolgendosi alla presidente Sabrina Gaglianone – vogliamo manifestarvi la nostra vicinanza rispetto alla vandalizzazione della vostra bacheca che avete subito presso la sede dell’associazione. Purtroppo, il malcostume e gli atteggiamenti violenti e vessatori continuano a manifestarsi con regolarità. Siamo convinte che il gesto irrispettoso che è stato compiuto nei vostri confronti non sia stato casuale, ma conseguenza dell’enorme lavoro volontario che svolgete per tutelare le donne vittime di aggressione e della visibilità che la vostra associazione ha saputo guadagnarsi sul campo negli anni. Attraverso un lavoro serio e continuativo.

Da questo punto di vista, potrebbe quasi essere una buona notizia: perché chi ha danneggiato vigliaccamente la bacheca lo ha fatto dando una dimostrazione di impotenza rispetto all’inesorabile evoluzione positiva dei costumi che anche la vostra azione sta innescando nella nostra società. Tuttavia, la strada da fare è ancora molto lunga e non dobbiamo in alcun caso sottovalutare i segnali di resistenza al cambiamento. Per questo, vi promettiamo il nostro impegno totale per sostenere i percorsi di emancipazione delle donne, impegnandoci anche a promuovere presso i nostri iscritti e nelle nostre iniziative i contenuti positivi di cui è portatrice Olympia De Gouges. Tenete duro, perché non siete sole»