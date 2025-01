Abbandono dei rifiuti, ispettori ambientali al lavoro: redatti 29 verbali in città

Follonica (Grosseto). Gli ispettori ambientali di Sei Toscana – come da indicazioni dell’amministrazione comunale di Follonica – sono al lavoro sul territorio per segnalare situazioni non regolari e, quando possibile, prevenirle.

Ecco un bilancio dell’attività tra luglio e dicembre 2024, relativamente alla vigilanza ambientale su tutto il territorio e al controllo del mercato settimanale.

Nel corso dei 28 turni, sono state riscontrate 170 situazioni non conformi relativamente all’abbandono dei rifiuti ingombranti, abbandono di sacchi, abbandono di Raee, mancata differenziazione, abbandono di carta/cartone, rifiuti speciali gettati nel ciclo urbano, uso improprio di cestini gettacarte, uso improprio di cassonetti.

“Le zone dove sono state evidenziate criticità – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – sono in particolare: piazza XXV aprile, via del Fonditore, via Fratti, via Merloni, via Parigi, dove si concentreranno in futuro i successivi controlli, come da nostra richiesta. In particolare, si tratta di abbandoni dei rifiuti fuori dai cassonetti, comportamento che crea anche problemi di degrado in città e che ci vengono segnalate dagli stessi cittadini”.

Per quanto riguarda le sanzioni, sono stati firmati 29 verbali, 17 per l’abbandono di sacchi a terra, 12 per mancata differenziazione: 4 in piazza XXV Aprile, 2 in via Albereta, 1 in via della Repubblica, 2 in via Fiume, 6 in via Fratti, 5 in via Merloni, 4 in via Trieste, 5 in viale Italia.

“Su indicazione dell’amministrazione comunale – dichiara il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti -, gli ispettori ambientali di Sei Toscana hanno monitorato anche la situazione al mercato settimanale di Follonica, con l’intento di fare prevenzione”.