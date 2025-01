Carnevale, confermate le sfilate: si inizia domenica 2 febbraio

Follonica (Grosseto). A cinque giorni dall’incendio che ha interessato il capannone che ospita i carri di carnevale dei rioni Chiesa e Pratoranieri, non si ferma il lavoro del Comune di Follonica e dell’Associazione Carnevale a sostegno dei due gruppi colpiti dall’incidente.

La notizia più importante è che comunque il Carnevale di Follonica partirà regolarmente il 2 febbraio con la programmazione già definita nelle scorse settimane e che, seppur in modalità purtroppo diverse dal previsto, ci saranno anche i rioni Chiesa e Pratoranieri.

«E’ logicamente tutto confermato – spiega Andrea Benini, delegato dell’Associazione Carnevale, a nome di tutti i rioni –, quindi domenica 2 febbraio si terrà la prima sfilata dell’edizione 2025 alla quale parteciperanno tutti gli otto rioni, seppur non nella stessa forma e nelle stesse modalità, visto quello che è successo lunedì pomeriggio.

Rione Chiesa e Rione Pratoranieri ci saranno, ma in un altro modo rispetto a quanto previsto, perché i danni ai carri sono piuttosto consistenti.

Si è visto però in questa circostanza lo spirito “familiare” , da sempre del Carnevale, e tutti i rioni si sono compattati e stretti tra loro per superare la criticità: di fatto il rione Chiesa sfilerà con il rione Zona Nuova, che ha offerto disponibilità per permettere al gruppo del presidente Frosi di essere comunque presente nel circuito, in una nuova modalità che i due rioni stanno definendo in queste ore, mentre il rione Pratoranieri porterà in sfilata quello che è rimasto del carro, con un progetto rivisto e ridotto rispetto all’originale».

Troppo ingenti, quindi, i danni al carro del rione Chiesa: la struttura ha subito all’interno del mascherone dell’elefante l’effetto del calore del fuoco sprigionato, con l’impossibilità di poter recuperare il carro nella sua originale configurazione in così breve tempo; inevitabile, quindi, la decisione del gruppo biancorosso di mettere in stand-by la struttura e di riproporla nel 2026, dopo aver sistemato quanto rovinato dal fuoco.

Il rione Pratoranieri ha visto invece completamente distrutte le strutture principali, ma, anche in virtù della diversa struttura del carro, ha deciso di uscire con il pianale e con le maschere che si sono salvate e che verranno, per quanto possibile, implementate in questi pochi giorni.

Continua invece la ricerca di un capannone con le caratteristiche necessarie ad ospitare da subito i carri dei due rioni, per consentire il ripristino del capannone danneggiato: dopo un’impegnativa ricerca, potrebbe essere stata trovata una soluzione grazie ad una importante realtà imprenditoriale toscana, che avrebbe una struttura nella zona industriale, ma l’ufficialità potrebbe arrivare solo nei prossimi giorni.

“Sono state ore complesse per tutta la macchina del Carnevale di Follonica, cui abbiamo cercato, come amministrazione comunale, di dare pieno sostegno e supporto – dichiara il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani – Dal momento dell’incendio si sono susseguiti sopralluoghi, telefonate e riunioni per fare in modo di trovare soluzioni in cui collocare i carri allegorici coinvolti nell’incendio, per dare sostegno ai due rioni e per fare in modo che in generale il Carnevale di Follonica non risentisse troppo dell’accaduto, visto che la data del debutto si fa sempre più vicina. In linea con lo spirito della manifestazione e mettendo da parte l’amarezza e il dispiacere, Chiesa e Pratoranieri parteciperanno comunque, in due versioni diverse, allo spettacolo e questo ci fa estremamente piacere, perché senza queste due squadre la kermesse non sarebbe stata la stessa. Ringrazio tutti i volontari del Carnevale per la forza dimostrata e grazie anche ai privati, a chi ha registrato danni in questa vicenda, mi riferisco alla ditta Nannetti, e a chi ospiterà, speriamo presto, i carri”

«Come Associazione ringraziamo ancora una volta il Comune di Follonica per l’impegno e tutti coloro che hanno espresso solidarietà e vicinanza al movimento del Carnevale e alla ditta Nannetti proprietaria del capannone danneggiato – conclude Benini –, oltre che agli imprenditori contattati per la disponibilità manifestata in questa delicata fase».