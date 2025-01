Incendio al capannone del Carnevale, il sindaco: “Al lavoro per spostare carri danneggiati”

Follonica (Grosseto). A seguito dell’incendio di ieri, lunedì 20 gennaio, il sindaco Matteo Buoncristiani ha fatto oggi un sopralluogo alla zona artigianale di Follonica per verificare le condizioni del capannone, così come dell’azienda adiacente, parlando sia con il titolare dell’attività (che è anche il titolare del capannone dove si trovano i carri), sia con i carristi e i rappresentanti dei rioni coinvolti.

“C’è tutta la volontà di partecipare al Carnevale di Follonica nonostante i danni – dichiara il sindaco Buoncristiani – e faremo tutto il possibile perché questo avvenga, in qualsiasi forma sia possibile. E’ bello vedere come anche gli altri rioni si siano messi a disposizione per dare una mano e fare qualcosa di concreto per aiutare Pratoranieri e Chiesa. Al contempo stiamo valutando, assieme a tutti i soggetti coinvolti, le possibili soluzioni per spostare nel più breve tempo possibile i carri allegorici in un’altra o in altre sedi”.