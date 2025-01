Il Rotary dona un cucciolo al centro cinofilo: sarà impegnato in pet therapy e salvataggio in mare

Follonica (Grosseto). Sabato 11 gennaio, all’allevamento amatoriale Golden Flower, il Rotary Club Follonica ha consegnato un cucciolo di razza Golden Retriever al centro cinofilo NewFoundly Aics.

Il piccolo Mistral verrà addestrato da Alessandro Semplici (dell’associazione) per compiere azioni di salvataggio in mare sul litorale di Follonica e Scarlino e verrà utilizzato anche per la pet-therapy con i ragazzi delle scuole e gli anziani delle Rsa.

“Il progetto di collaborazione tra il Rotary Club Follonica e la NewFoundly – spiega il presidente Gabriele Pazzagli – proseguirà durante l’anno, con un incontro aperto al pubblico e a tutti coloro che hanno un cane, durante il quale verranno spiegate alcune tecniche basilari di addestramento e fatti esibire esemplari già allenati”.

In questa occasione l’associazione metterà gratuitamente a disposizione i propri istruttori per prove tecnico-pratiche destinate agli amici a quattro zampe presenti.

La NewFoundly è una realtà conosciuta che opera sul territorio follonichese da molti anni e si pone come fine prioritario la diffusione del concetto che al centro di una buona relazione uomo-cane ci debba sempre essere una vera e propria cultura cinofila; soltanto conoscendo tutti gli aspetti cognitivo-comportamentali del proprio cane, infatti, i proprietari potranno relazionarsi al meglio con lui.