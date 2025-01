E’ Tommaso il primo nato del 2025, Vittorio l’ultimo del 2024

Grosseto – Sono due bambini a scandire il passaggio fra il vecchio e il nuovo anno nel punto nascita dell’Ospedale di Grosseto.

Tommaso, nato alle 2:12 di questa notte e Vittorio, nato alle 22:38 di ieri sera, hanno riempito di gioia i genitori che stanno trascorrendo il Capodanno nel migliore dei modi.

Vengono da Follonica babbo e mamma di Tommaso (foto in alto) che alla nascita ha fatto registrare un peso di 3,075 kg; 3,2 kg invece il peso di Vittorio, da genitori di Orbetello (foto a sinistra).

Si chiude in bellezza il 2024 del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto con 1092 nati, un dato in crescita rispetto ai 1054 dell’anno precedente.