Il Villaggio di Babbo Natale danneggiato dal maltempo: annullati gli eventi di oggi

Follonica (Grosseto). A seguito dei danni subiti al Villaggio di Babbo Natale presso l’ex Casello idraulico di Follonica a causa del maltempo, gli eventi organizzati al suo interno, in programma per oggi, 20 dicembre, cioè la dimostrazione della scuola “Let’s Dance” e l’esibizione dei cantanti della scuola di musica Vocal Sound, nonché la “Parata del Grinch” in via Roma, sono annullati.

Quest’ultima avrà luogo lunedì 23 dicembre al posto della “Parata dei pèupazzi di neve”, che verrà realizzata venerdì 27 dicembre.

Sarà cura dell’amministrazione comunale comunicare quanto prima le nuove date degli eventi annullati.