Arrivano le stelle di Natale per sostenere Biglie Sciolte: ecco come acquistarle

Follonica (Grosseto). “Che Natale sarebbe senza un dono?? Visto l’enorme successo dello scorso anno e le richieste che con immenso piacere abbiamo ricevuto anche quest’anno, per questo Natale abbiamo deciso di replicare e con un’offerta minima di 10 euro riceverete le nostre stelle di Natale e il regalo sarà doppio: ci aiuterete a sostenere le attività della nostra associazione e la stella decorerà la tua casa o quella di chi deciderai di donarla…”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’associazione di Follonica Biglie Sciolte Aps.

“Biglie sciolte Aps è un’associazione di volontariato che si basa su donazioni pubbliche e private..Tutto ciò che riceviamo lo investiamo in progetti e attività per i nostri ragazzi, atti a contribuire alla loro crescita e integrazione… Per questo Natale puoi aiutarci a sostenere il nostro lavoro!. Come fare per prenotare e ricevere le nostre stelle? Le prenotazioni sono già iniziate e ci troverete domenica 15 dicembre dalle 10 alle 18, in piazza Sivieri, sotto l’area ex Coop – termina il comunicato -. L’amministrazione comunale di Follonica, apprezzando la finalità dell’iniziativa, intende sostenere l’evento programmato dall’associazione Biglie Sciolte concedendo il proprio patrocinio all’iniziativa. Per informazioni contattaci al 339.7015311 o al 371.3825513″.