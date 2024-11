Skatepark, l’Asd Balance: “Rischi per la sicurezza, necessaria l’illuminazione”

Follonica (Grosseto). L’Asd Balance Skate di Follonica si rivolge alla nuova Amministrazione Comunale per sottolineare “la necessità di un intervento immediato volto a installare un adeguato sistema di illuminazione presso lo skatepark cittadino”.

“La mancanza di luce in questa area, frequentata quotidianamente da bambini, ragazzi e famiglie, rappresenta un rischio concreto per la sicurezza e il decoro dello spazio – continua la nota dell’associazione -. Un luogo privo di illuminazione nelle ore serali rischia di trasformarsi in un punto di ritrovo per comportamenti impropri, favorendo l’abbandono di rifiuti e il degrado. Situazioni di questo tipo non solo compromettono l’utilizzo dello skatepark da parte dei suoi utenti abituali, ma potrebbero anche incentivare attività illecite che minano il senso di sicurezza e tranquillità delle famiglie che frequentano l’area”.

“Un episodio recente ha evidenziato la vulnerabilità di questo spazio: è stato necessario smontare un elemento aggiuntivo pericoloso per gli utenti, realizzato senza alcun criterio e durante le ore notturne – prosegue il comunicato -. Questo fatto dimostra quanto l’assenza di illuminazione renda difficile controllare e tutelare lo skatepark, esponendolo a interventi che ne snaturano la funzione e lo trasformano in un potenziale punto critico per il quartiere. L’illuminazione non è solo una misura per migliorare la fruibilità dello skatepark, ma un passo fondamentale per prevenire situazioni di degrado e garantire un ambiente sicuro e sorvegliato. Chiediamo quindi alla nuova amministrazione comunale di intervenire con urgenza, dimostrando attenzione alle necessità dei cittadini e, in particolare, alla tutela dei più giovani e delle loro famiglie”.

“Un intervento tempestivo non solo preserva la funzione educativa e sportiva dello skatepark – termina la nota -, ma invia un messaggio chiaro: Follonica è una città che investe nella sicurezza, nel decoro e nel futuro della sua comunità”.