San Luigi, nasce il Comitato di quartiere: “Necessari progetti e idee per la zona”

Follonica (Grosseto). A Follonica, anche il quartiere San Luigi intende farsi riconoscere, a pieno titolo, nel contesto cittadino e dotarsi una sua identità.

“Dopo l’impegno dimostrato nel tempo da alcuni residenti nel portare a conoscenza le istituzioni varie problematiche, a partire dalla sicurezza idraulica, urbana ed ambientale, oggi emerge forte la consapevolezza che non possono essere i singoli cittadini a caricarsi di responsabilità così grandi. L’obiettivo è quello di contribuire a ridare al quartiere una visibilità riconosciuta da tutti – si legge in una nota del comitato pro tempore San Luigi –. È indispensabile, dunque, costituire un Comitato di quartiere, che porti avanti idee e progetti che possano arricchire la nostra comunità. Ogni voce deve essere ascoltata e, insieme, creare un ambiente più accogliente, sicuro e sostenibile, segnalando di volta in volta ciò che crea disagio e può essere migliorato. San Luigi ha un grande potenziale e il Comitato di quartiere è un opportunità per favorire il processo democratico e partecipativo sul territorio comunale. Dovrà essere un organismo apartitico, senza fini di lucro, che svolga un ruolo propositivo e consultivo attraverso la collaborazione e il confronto con gli organi istituzionali del Comune, andando anche ad analizzare le problematiche e elaborare proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere”.

“Dovranno essere sviluppate idee sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo; l’attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei residenti. Sarà importante approfondire ed elaborare proposte in merito alla gestione pubblica di disservizi urbani, ambientali, sportivi, tutto questo al fine di migliorare le condizioni di vita e sicurezza civile dei residenti – prosegue il comunicato –. Da qui, l’invito alla più ampia partecipazione di tutti a un nuovo percorso. L’impegno dei residenti è fondamentale per rivalorizzare il quartiere sia dal punto di vista ambientale sia della sicurezza personale e delle abitazioni. Il Comitato di San Luigi dovrà essere un’associazione di cittadini che si prenda in carico la discussione sulla sicurezza stradale, sulle aree verdi, sulla raccolta dei rifiuti, temi che dovranno essere i principali ambiti di interesse. Il Comitato dovrà essere un attento osservatore e propositore che, attraverso processi di consultazione, dia indicazione dei servizi pubblici e del decoro urbano, nella consapevolezza che anche i residenti debbano metterci del loro”.

“Affinché questo accada, è stata indetta un’assemblea per martedì 3 dicembre alle 17.30, nella sala parrocchiale di San Paolo della Croce, per discutere sulla presentazione dell’atto costitutivo e dello statuto e per la nomina del Consiglio direttivo di quartiere – termina la nota -. Vista l’importanza dell’iniziativa è opportuna la più ampia partecipazione”-