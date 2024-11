Emergenza freddo: apre il centro di accoglienza notturna per persone senza fissa dimora

Follonica (Grosseto). Da domani, venerdì 22 novembre, aprirà di nuovo il centro di accoglienza notturna a Follonica.

Il centro, che si trova in via Cassarello presso l’ex centro diurno La Ginestra, sarà aperto fino al 31 marzo 2025 è darà accoglienza, con guardiania, alle persone senza dimora o che si trovano in grave difficoltà alloggiativa. Ogni giorno, festivi compresi, sarà possibile entrare al centro, per dormire, alle 20.00, fino alle 8.00 del mattino successivo.

Il Ccntro di accoglienza notturna è nella competenza del Coeso, ma viene attivato e sostenuto economicamente dal Comune di Follonica; la gestione del centro è affidata alla cooperativa Arcobaleno.

“Avevamo la necessità di dare una risposta urgente a questa emergenza senzatetto, che quest’anno sembra abbia addirittura un importante picco – dichiara l’assessore al sociale Eleonora Goti -, per questo ci siamo impegnati fortemente con il bilancio del Comune e siamo riusciti ad anticipare l’apertura del centro stesso a domani, con grande soddisfazione. La criticità dei senzatetto riguarda tutti noi e solo marginalmente coinvolge il decoro urbano, perché in realtà ricade a pieno titolo nell’ambito della tutela della salute dei cittadini, specialmente dei meno fortunati, che nelle notti rigide invernali possono anche arrivare a mettere in pericolo la loro vita per la mancanza di un posto dove coricarsi. La tutela della salute di tutti passa anche da queste scelte e siamo ben lieti di impegnare importi a beneficio di chi vive maggiore disagio“.

Il centro può offrire ospitalità a 17 persone, di cui 3 donne.