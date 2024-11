12 anni fa la tragedia di Marsiliana: toccante cerimonia per ricordare le vittime dell’alluvione

Orbetello (Grosseto). Ormai più di 12 anni fa la furia dell’Albegna in piena si portò via le vite di Paolo Bardelloni, Antonella Vanni e Maurizio Stella. I tre dipendenti Enel che stavano tornando a casa dopo un intervento di emergenza, causato dal maltempo, ma sul ponte di Marsiliana si interruppe per sempre il loro viaggio.

Ancora una volta quel tragico evento è stato ricordato, proprio su quel ponte, con l’iniziativa che ogni anno si ripete e che è promossa dalla Uisp di Grosseto, insieme al Free Bikers Pedale Follonichese, la società di cui Maurizio Stella era un apprezzato dirigente sportivo.

Tra i presenti, oltre al presidente Uisp Sergio Perugini, il sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, il consigliere comunale di Orbetello ed ex senatore, Roberto Berardi, l’ex sindaco di Magliano in Toscana, Diego Cinelli, il presidente dell’associazione Vita, Aldo Leonzi, il presidente del comitato Facciamo Chiarezza, Massimo Bernacchini, e Aldo Pacini, ex dirigente del Free Bikers e amico di Stella.

Nel commosso ricordo dei tre dipendenti dell’Enel tragicamente scomparsi, le parole dei presenti hanno fatto il punto sulla situazione della sicurezza sul fiume Albegna: tanto è stato fatto, dal 12 novembre 2012, ma gli interventi devono andare avanti. “Continueremo ogni anno a tornare sul ponte della Marsiliana – assicura Sergio Perugini, presidente della Uisp –, è il modo migliore per ricordare amici scomparsi e fare in modo che questa tragedia possa almeno contribuire a rendere più sicuro il nostro territorio”.