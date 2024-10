“Vogliamo una città pulita”: i volontari e il Comune ripuliscono il Parco Centrale

Follonica (Grosseto). Il gruppo di volontari follonichesi, ormai noto come gruppo Facebook “Vogliamo una città pulita“, insieme all’amministrazione comunale, organizza una mattinata di pulizia al Parco Centrale, con appuntamento martedì 29 ottobre, alle 9.

“A seguito dell’incontro avuto con i volontari ‘Vogliamo una città pulita’ pochi giorni fa – afferma il vicesindaco Baietti -, abbiamo deciso di unirci alle loro giornate consuete di pulizie della città e abbiamo organizzato la mattinata di martedì 29 ottobre dedicandola alla pulizia del Parco Centrale, promuovendola a livello istituzionale per invitare tutti a partecipare”.

Infatti, dopo l’incontro con i volontari il 4 ottobre in sala consiliare, durante il quale il gruppo, nato spontaneamente da alcuni cittadini follonichesi, ha spiegato le attività in corso, il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti si sono subito attivati studiando un appuntamento condiviso con tutti i cittadini interessati, anche per diffondere l’abitudine alla conservazione e alla valorizzazione del territorio e della città.

Il gruppo di volontari, attivo già da 4 anni, organizza uscite settimanali, dedicandosi ogni volta a porzioni di territorio comunale e quartieri, ed è una realtà di riferimento nel contesto cittadino.