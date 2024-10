Follonica celebra Antonino Vella: 80 anni di storia, passione e impegno per la città

Follonica (Grosseto). Oggi la città di Follonica festeggia un compleanno davvero speciale: Antonino Vella compie 80 anni.

Figura storica e amatissima della ncomunità, Vella ha dedicato la sua vita all’insegnamento, allo sport, all’ambiente e alla politica, diventando un riferimento per intere generazioni di follonichesi.

Nato e cresciuto a Follonica, Antonino Vella è stato per decenni insegnante di educazione fisica, segnando la formazione di numerosi studenti fin dai tempi della nascita del polo scolastico “Carlo Cattaneo”. La sua passione per lo sport lo ha portato a fondare la Pallamano Follonica, contribuendo in modo significativo alla crescita dello sport nella città. Ma il suo impegno non si è fermato qui: Vella è stato l’ideatore di eventi indimenticabili, come Il Trescone e Il Pianeta Itc , spettacoli che hanno coinvolto e divertito studenti e famiglie per molti anni.

Non solo un insegnante, ma anche un organizzatore instancabile, Vella ha accompagnato generazioni di giovani nelle gite in bicicletta in Sardegna e nelle avventure in montagna, condividendo il suo amore per la natura e lo spirito di gruppo. La sua passione per l’ambiente lo ha portato a diventare un attivista convinto, impegnandosi politicamente sia come consigliere comunale che come assessore, sempre a difesa del territorio e della comunità.

Sportivo nell’anima, Vella ha praticato per oltre 50 anni la pesca in apnea, partecipando a gare agonistiche e distinguendosi per il suo talento e la sua dedizione. Tra le sue imprese più celebri, le numerose traversate a nuoto Elba-Follonica, che ancora oggi rimangono impresse nella memoria collettiva come simbolo di resistenza e passione per il mare.

Anche ora, alla soglia degli 80 anni, Antonino Vella continua a condividere il suo sapere e la sua passione per il mare. Insegna infatti sia agli iscritti dell’Università dell’Età libera che ai bambini delle scuole elementari, trasmettendo il rispetto per l’ambiente e l’amore per il nostro mare.

Oggi Follonica rende omaggio a un uomo che ha dato tanto alla città e ai suoi abitanti, con la stessa dedizione e spirito di servizio che lo hanno sempre contraddistinto.