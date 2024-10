“Io non rischio”: i volontari scendono in piazza per illustrare le pratiche di protezione civile

Follonica (Grosseto). Nella Settimana nazionale della Protezione civile (Dal 6 al 13 ottobre), che si conclude in tutta Italia con la campagna “Io non rischio” (13 ottobre), la Cri di Follonica ha aderito all’iniziativa “Piazza 365” e sabato 12 ottobre scenderà in piazza Sivieri per promuovere l’associazione e l’iniziativa nazionale del Dipartimento della protezione civile.

Per scoprire, quindi, come ciascuno di noi può contribuire alla buona riuscita delle procedure di emergenza rispetto ai rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico, incendi boschivi, incidente industriale e nucleare, l’appuntamento con i volontari della Protezione civile è per sabato 12 ottobre, dalle 15.30 alle 19.00, in piazza Sivieri, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

Questa campagna di comunicazione pubblica promossa dal servizio nazionale della Protezione civile sulle buone pratiche di protezione civile, è caratterizzata da un ruolo di primo piano del volontariato organizzato e basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni; la campagna si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

Le associazioni

Altre le associazioni presenti alla giornata “Piazza 365” del 12 ottobre , in affiancamento alla Cri di Follonica, di fatto quelle comprese nel sistema comunale di Protezione civile, e oltre all’amministrazione comunale, ci saranno la Società nazionale di salvamento, Cala Violina, Radio Follonica 27 Co/OMm e la Vab. Tutte insieme produrranno e veicoleranno informazioni sostanziali per i cittadini: sarà possibile visionare materiale cartaceo, foto e video, e allo stand del Comune di Follonica saranno esposte le stampe di alcuni elaborati grafici del Piano di Protezione civile, in aggiornamento, con un punto informativo (pc e monitor) presso il quale il cittadino potrà visionare la propria localizzazione, anche fisica, rispetto al piano di Protezione civile, con conseguenti azioni riferite a quella specifica posizione.

“Capire come funziona la protezione civile è fondamentale per la sicurezza di tutti – sostiene l’assessore alla Protezione civile Giorgio Poggetti – e giornate di sensibilizzazione, come quella del 12 ottobre, servono a promuove le buone pratiche e le azioni concrete per la riduzione del rischio, creando consapevolezza e coadiuvando la cultura di Protezione civile nella nostra città. Ringrazio la Cri di Follonica, che ha assunto il ruolo di promotore della giornata, e tutte le associazioni del sistema di Protezione civile comunale per quello che fanno quotidianamente, per la città, perché l’azione solidale di istituzioni e volontariato fa la differenza specialmente nelle situazioni di emergenza. E se a tale azione uniamo anche la consapevolezza dei singoli cittadini, nessuno escluso, grazie anche a eventi come quello di sabato, certamente la nostra comunità ne risulterà arricchita sia nella forma che nella sostanza”.

“Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione civile con Anpas (Associazione nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), Reluis (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica), Fondazione Cima (Centro internazionale in monitoraggio ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci, Associazione nazionale Comuni italiani.