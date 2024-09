Il municipio dotato di un impianto di illuminazione: la facciata si accende con il tricolore

Follonica (Grosseto). Da ieri il palazzo municipale di Follonica è dotato di un impianto di illuminazione esterna posto sulla facciata, che permetterà di veicolare messaggi importanti anche legati a giornate specifici di sensibilizzazione

“La foto è già diventata virale sui social e questo ci fa piacere, segno che l’intervento è piaciuto ai cittadini – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani -. L’amministrazione comunale di Follonica ha infatti deciso, anche per andare incontro alle numerose richieste delle associazioni, di dotare il municipio di un impianto di illuminazione, come ormai avviene in molte altre realtà a noi vicine, e la struttura è stata montata ed è funzionante”.

Ieri sera, 25 settembre, per la prima volta le luci si sono accese con i colori della bandiera italiana, sorprendendo la città.

Nei prossimi giorni avverrà lo stesso, con eccezione di alcune giornate speciali in cui il municipio si illuminerà di altri colori per celebrare giornate di sensibilizzazione ad alcune importanti questioni legate all’attualità, alla salute e al sociale.

“Aderiremo, per esempio – continua Buoncristiani –, alla campagna di ‘Insieme in rosa onlus’ per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione contro i tumori al seno e in questo caso il palazzo municipale sarà colorato di rosa. L’illuminazione ci permette quindi di veicolare messaggi importanti per i cittadini e i visitatori, assicurare decoro e sicurezza e migliorare l’immagine di uno stabile, il Comune, posto in pieno centro e la cui funzione è essere sempre vicino alle esigenze della cittadinanza”.