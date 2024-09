“La Tavolata”: torna la cena di beneficenza per aiutare la Croce Rossa

Follonica (Grosseto). Sabato 14 settembre è la data dell’appuntamento tradizionale di “La Tavolata“, organizzata dalla Cri di Follonica con il patrocinio del Comune della città del golfo.

L’evento per la raccolta fondi che contribuisce all’acquisto di materiali e mezzi sanitari per la Croce rossa è arrivato quest’anno alla dodicesima edizione e la cena si terrà nella Fonderia 1, location speciale per ospitare un importante evento di beneficenza che coinvolge da sempre tantissimi follonichesi, finalizzato all’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto dei cittadini con disabilità.

La serata, allietata e animata dalla musica dei ragazzi di Radio Diffusione Follonica, permetterà di degustare piatti preparati direttamente dai volontari della Croce Rossa della sezione di Follonica: il tutto è possibile grazie a tutti i volontari della Cri (che nel totale sono 180), che si stanno impegnando nell’organizzazione e nella gestione dell’intera serata.

“La Cri è un’associazione fondamentale per la città – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani –, i suoi volontari offrono un servizio attento e puntuale, con la presenza costante ad eventi di ogni genere, anche in situazioni di emergenza e Protezione civile. Per questo siamo certi che la città risponderà a questo evento in massa, per ringraziarli e contribuire”.

Il menù

Questo il menù:

antipasto di affettati misti e formaggi;

pasta alla norcina con salsiccia e panna (senza lattosio);

porchetta con patate arrosto;

dolce;

acqua, vino, caffè.

La quota di partecipazione è di 25,00 euro e per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Cri, al numero 0566.269811 o all’indirizzo e-mail follonica@cri.it.