Il “Follonica Pride Party” arriva in città: “Una giornata per tutelare i diritti”

Follonica (Grosseto). Follonica a Sinistra, Rifondazione Comunista di Follonica e il Partito Democratico di Follonica organizzano il “Follonica Pride Party”, che si svolgerà venerdì 30 agosto a partire dalle 19 all’interno del giardino del Casello idraulico.

L’evento precede il grande evento regionale del Toscana Pride, programmato quest’anno a Lucca per sabato 7 settembre.

“La tutela dei diritti di tutte e tutti è fondamentale per creare una società civile e pertanto sono previsti gli interventi di numerose associazioni che sostengono i diritti non solo della comunità Lgbtqia+, ma di tutte le persone che subiscono crimini di odio – si legge in una nota degli organizzatori –. Saranno presenti rappresentanti di Comitato Toscana Pride, Famiglie Arcobaleno, Agedo, Arcigay Livorno, Piombino Rainbow, Rete antidiscriminazione grossetana, Khorakhané Spazio Comune. All’interno del giardino del Casello verranno allestiti punti informativi e la serata, che vuole essere anche occasione di festa, verrà allietata dalla musica degli anni ’80 e ’90 con Dj Yellow Hat. Vista l’importanza degli argomenti trattati, all’evento è stato invitato anche il Ssndaco Matteo Buoncristiani, in rappresentanza dell’amministrazione comunale”.

Francesco Ciompi, consigliere comunale di Follonica a Sinistra, afferma: “Un evento sui diritti civili offre l’opportunità di sensibilizzare la comunità locale e i partecipanti sui temi legati ai diritti Lgbtqia+, ai diritti umani e all’uguaglianza. Spesso, la mancanza di consapevolezza e conoscenza porta a stereotipi, pregiudizi e discriminazione. Attraverso questi dibattiti, conferenze e altre attività educative, si può favorire una comprensione più profonda delle sfide che la comunità Lgbtqia+ affronta quotidianamente. Serve anche rafforzare l’impegno politico e sociale dei partecipanti e della comunità in generale. È un’occasione di crescita utile anche per discutere leggi e politiche locali, nazionali e internazionali che influenzano i diritti Lgbtqia+ e per stimolare un’azione collettiva verso il cambiamento. Questo tipo di coinvolgimento è essenziale per creare una società più giusta e inclusiva”.

“Come Rifondazione Comunista -dichiara il segretario del Prc Follonica, Gianluca Quaglierini– riteniamo che la lotta dei diritti sociali possa e debba andare di pari passo con la lotta dei diritti civili. Ed è per questo che abbiamo organizzato in passato iniziative a difesa del comparto industriale di Scarlino, a difesa della richiesta di verità e giustizia sull’omicidio di Giulio Regeni, a difesa dei lavoratori stagionali ed oggi siamo qui a co-organizzare questa manifestazione. Le ultime aggressioni omofobe avvenute a Roma e Viterbo, condannate anche dalle massime cariche dello Stato, le farneticazioni e le battutine che si leggono continuamente sui social e, duole dirlo, che si sentono anche da alcuni parlamentari della nostra Repubblica, dimostrano che non si può e non si deve abbassare la guardia. Perché i diritti o sono di tutti oppure sono solo privilegi.”

“Si tratta di un appuntamento al quale tutta la nostra comunità politica tiene moltissimo – dichiara Francesco Gazzetti, che sta accompagnando il Pd di Follonica in questa fase -: sarà bello condividere questa giornata che ci vede insieme e che ci darà elementi per arricchire la nostra azione. Un lavoro che, attraverso il nostro gruppo consiliare che ringrazio, vedrà far arrivare temi e riflessioni anche nell’aula del Consiglio comunale di Follonica. Anche in questo caso sarà un impegno che porteremo avanti insieme, come forze di opposizione, mettendoci sempre più in ascolto del territorio, delle associazioni e della cittadinanza. Una postura che ci auspichiamo sia anche quella dell’amministrazione comunale che, anche in vista del Pride toscano, speriamo assuma un orientamento che evidenzi un sostegno ed un supporto che a noi pare tanto naturale quanto indispensabile”.